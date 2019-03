Late treffers Frankfurt houden winnend Leverkusen van vijfde plek

De wedstrijd in de BayArena was amper vier minuten bezig, toen Leverkusen een corner mocht nemen. Die werd weggekopt door Freiburg, maar Charles Aránguiz nam de afvallende bal op de rand van het strafschopgebied op de volley. De inzet van de Chileense middenvelder werd nog aangeraakt en zo was doelman Alexander Schwolow geklopt. Daarna was het lange tijd wachten op de tweede treffer van de middag. Die viel pas toen Leon Bailey de bal het beslissende zetje gaf op een poging van Julian Brandt, die er sowieso al in leek te gaan.



Leverkusen won en leek in ieder geval tijdelijk naar de vijfde plek te gaan, zeker omdat Eintracht Frankfurt het in eigen huis uiterst moeilijk had met Hoffenheim, waar Joshua Brenet de negentig minuten vol maakte. Frankfurt, waar Jetro Willems inviel en Jonathan de Guzmán de hele wedstrijd op de bank bleef, gaf een voorsprong weg en stond het laatste half uur met een man meer. Toch liet de gelijkmaker tot de 89ste minuut op zich wachten, toen Sebastien Haller er in extremis toch nog 2-2 van maakte. En alsof dat nog niet genoeg was, kopte Gonçalo Paciência in de 96ste minuut de winnende binnen.



Bosz staat nu zesde, maar VfL Wolfsburg heeft morgen nog de kans om over Leverkusen heen te wippen. De club van Wout Weghorst neemt het dan op tegen het Werder Bremen van Davy Klaassen.



RB Leipzig klom door de zege bij Nürnberg (1-0) naar de voorlopige derde plaats. Lukas Klostermann werd de matchwinner. Schalke 04, nota bene nog actief in de Champions League, verloor op eigen veld met maar liefst 4-0 van Fortuna Düsseldorf. De club van verdediger Jeffrey Bruma staat nu veertiende. Bij Hertha BSC, dat thuis won van Mainz (2-1), zat Javairô Dilrosun voor het eerst weer bij de selectie sinds hij als debutant tijdens Duitsland - Nederland in november geblesseerd raakte. De aanvaller bleef op de bank.