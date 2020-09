Laudrup na tien jaar vrij van kanker

Olympiakos wint uitgestel­de Griekse bekerfina­le

12 september Olympiakos heeft ook de Griekse beker gewonnen. De kampioen van het vorige seizoen was in de finale te sterk voor AEK Athene (1-0). Lazar Randelovic maakte het enige doelpunt in de wedstrijd die onder leiding stond van Bjorn Kuipers.