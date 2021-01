Lazio en invaller Hoedt maken gehakt van AS Roma en Karsdorp in derby

Al drie derby's op rij had AS Roma niet weten te winnen van de stadgenoten in de lichtblauwe tenues. Vorig seizoen werd het twee keer 1-1 terwijl het seizoen daarvoor Lazio met 3-0 had gewonnen van AS Roma. Op 29 september 2018 won AS Roma voor het laatst een clash met de buurman. Om de ploeg een hart onder de riem te steken, kwamen fans van zowel AS Roma als Lazio naar het Stadio Olimpico (zie beelden hieronder).

De steun van de supporters inspireerde in elk geval één ploeg om er vol voor te gaan in de Romeinse derby. Lazio liet geen spaan heel van AS Roma en in een wedstrijd met zeer hoog tempo waren het Ciro Immobile en Luis Alberto die Lazio al na één helft een ruime marge brachten. Het was voor Immobile alweer zijn twaalfde van het seizoen. Alleen Cristiano Ronaldo maakte meer goals dit Serie A-seizoen: vijftien.



Wie een AS Roma-storm verwachtte in de tweede helft kwam bedrogen uit. Karsdorp en consorten kwamen er gewoonweg niet aan te pas tegen Lazio, dat de score nog verder uitbreidde in de tweede helft. Het was Luis Alberto die met zijn tweede van de wedstrijd de eindstand op 3-0 bepaalde.



AS Roma blijft daarmee steken op 34 punten, drie punten minder dan Internazionale en zes punten minder dan koploper AC Milan. Lazio, dat dit seizoen juist heel wisselvallig is, klimt naar plek zeven met de derde zege op rij. Het verschil met nummer drie AS Roma is slechts drie punten.