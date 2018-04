Lazio neemt door zege afstand van Internazionale

Rodrigues scoort voor koploper Galatasa­ray in derby tegen Besiktas

20:20 In de Turkse competitie heeft koploper Galatasaray een aanval van titelhouder Besiktas afgeslagen. De topper in Istanbul eindigde in 2-0 in het voordeel van de lijstaanvoerder. De Braziliaan Fernando maakte in de 23e minuut het openingsdoelpunt. De Kaapverdiaan Garry Rodrigues, opgegroeid in Rotterdam, besliste het duel in de zeventigste minuut.