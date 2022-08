Lazio verslaat Inter in heerlijk voetbalgevecht en deelt Feyenoord alvast een waarschuwing uit

Lazio is een van de drie tegenstanders van Feyenoord in de groepsfase van de Europa League, zo werd vrijdag duidelijk na de loting. De thuisclub kwam in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Felipe Anderson, die aan de aandacht van Federico Dimarco ontsnapte en met zijn hoofd de bal langs Samir Handanovic kopte.



Vlak na rust maakte Inter gelijk. Latauro Martinez lette goed op toen Denzel Dumfries uit een vrije trap de bal weer terug voor het doel bracht en hij van dichtbij binnen kon tikken. Daarna werd het een heerlijke wedstrijd om naar te kijken met kansen over en weer. Hoogtepunt van de avond was de goal van Luis Alberto, die op aangeven van Pedro de bal fantastisch in de kruising schoot. De bal werd wel wel heel licht van richting veranderd door een verdediger van Inter. Diezelfde Pedro zorgde vlak voor tijd voor de beslissing: 3-1. Stefan de Vrij, die tegen zijn oude club speelde, ging niet helemaal vrijuit bij het schot van de oud-speler van Barça.