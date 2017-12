Lazio verslaat subtopper Sampdoria in extremis

De Colombiaanse spits Duvan Zapata had Sampdoria tien minuten na rust op voorsprong gebracht, maar de bezoekers uit Rome trokken de wedstrijd in de laatste tien minuten toch nog naar zich toe. Sergej Milinkovic-Savic maakte na 80 minuten de gelijkmaker. De Ecuadoriaanse aanvaller Felipe Caicedo, die een kwartier voor tijd was ingevallen voor Lucas Leiva, maakte in de 90ste minuut de winnende treffer voor de Romeinen. Stefan de Vrij speelde opnieuw de hele wedstrijd in het hart van de Lazio-defensie.