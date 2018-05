Legia Warschau kampioen van Polen na reglementaire winst

Portugese trainer Sá Pinto weg bij Standard Luik

0:22 Trainer Ricardo Sá Pinto vertrekt bij Standard Luik. De flamboyante Portugees maakte dat zondag bekend na de laatste competitiewedstrijd, bij Charleroi (0-0). Standard Luik eindigde dankzij een knappe inhaalrace in de play-offs als tweede in de Belgische competitie en gaat komend seizoen de voorrondes van de Champions League in.