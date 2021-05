Leicester City schrijft tegen Chelsea geschiedenis en wint voor eerste keer FA Cup

Leicester City heeft voor het eerst in de clubgeschiedenis de FA Cup gewonnen. In de 140ste finale van het bekertoernooi waren The Foxes met 1-0 te sterk voor het Chelsea van Hakim Ziyech. Youri Tielemans kroonde zich met een prachtig afstandsschot tot matchwinner.

De bal suisde zonder een millimeter van zijn baan af te wijken in de bovenhoek van het doel van Chelsea. Doelman Kepa Arizzabalaga kon de afstandsknal van Youri Tielemans alleen maar nakijken. Dankzij het hoogstandje van de Belgische middenvelder werd de droom van Leicester City om voor het eerst in de clubhistorie de FA Cup op zijn naam te schrijven realiteit.



Supporters op de tribune van het nationale stadion in Londen gaven de Foxes het vertrouwen om een van de meest prestigieuze prijzen in het Engels voetbal op hun naam te schrijven. De ongeveer twintigduizend toeschouwers, als experiment weer welkom na een lange periode van lockdowns tijdens de pandemie, gaven de underdog precies het juiste duwtje in de rug om de finalist in de Champions League van zich af te schudden.

Kasper Schmeichel, een van de weinige overgebleven speler van het kampioensteam van 2016, hielp om de onverwachte zege gestalte te geven. De doelman stapte uit de schaduw van zijn beroemde vader Peter, die met Manchester United de wereld veroverde, met enkele geweldige reddingen. Aangespoord door het publiek, zolang verstoken van live voetbal, bleef Leicester City op de been.



Chelsea-coach Thomas Tuchel gaf Hakim Ziyech het voordeel van de twijfel. De Marokkaanse international, die een moeizaam eerste seizoen doormaakt in Londen, kampte met blessureleed en een ogenschijnlijk gebrek aan fysieke inhoud. Eenmaal hersteld van hamstringklachten en fit gunde Tuchel hem een plek in de basis van een van de meest prestigieuze wedstrijden in het Engelse voetbal.

De voormalige Ajax-speler bewees zijn meerwaarde tijdens duels met Atlético Madrid en Manchester City. Mede dankzij doelpunten van hem plaatste Chelsea zich voor de finale van de Champions League en de FA Cup. Eveneens bleven de Blues in de race voor rechtstreekse plaatsing voor het voornaamste Europese clubtoernooi. De aanvaller dwong hierdoor een kans af om te beginnen tegen Leicester City.



Veel kon Ziyech niet uitrichten. De defensie van Leicester City gaf hem geen ruimte om te excelleren. Zonder hulp van zijn ploeggenoten kon hij niet uitgroeien tot de uitblinker van een eindstrijd die op papier zijn ploeg niet kon ontgaan. Met fans op de tribune bleek Leicester City echter een tegenstander van formaat die niet zonder reden nog altijd bivakkeert in de top-vier van de Premier League.

De druk lag bij Chelsea, dat amper een opening kon vinden in de hechte defensie van Leicester. Ziyech, al vroeg naar de kant gehaald, vormde een voorbode van de uitkomst. Wat Chelsea ook probeerde, de club uit de Midlands, met spits Jamie Vardy als talisman, had overal een antwoord op. Soms met een beetje geluk, voor het overgrote deel dankzij een onstilbare honger om geschiedenis te schrijven.



Voor trainer Brendan Rodgers vormde de FA Cup de kroon op een loopbaan waarin tot nu toe erkenning in Engeland lang uitbleef. Na een mislukte periode bij Liverpool haalde hij zijn gram met Celtic in Schotland, maar zonder echt serieus genomen te worden. Tielemans, mede dankzij de Noord-Ier beter en volwassener geworden, gaf zijn werk de ultieme beloning met een even zelfverzekerde en prachtige uithaal in de bovenhoek.

Ziyech, zichtbaar aangeslagen naar de kant gehaald, krijgt in de finale van de Champions League tegen Manchester City mogelijk een tweede kans om zich onsterfelijk te maken. Voor Leicester is deze missie al geslaagd. Tienduizend van hun fans op Wembley bewezen de kracht van de aanhang, wat leidde tot een hoogtepunt na een jaar gedomineerd door lockdowns en een steriele sfeer. Leicester gaf voetbal een deel van zijn onschuld terug.

Bekijk hieronder de goal van Tielemans.

Tuchel wisselde het laatste kwartier erg aanvallend in de hoop er nog een verlenging uit te slepen en was er vijf minuten voor tijd dichtbij. Bijna iedereen in het stadion telde de treffer van Mason Mount al, die snoeihard uithaalde en de bal richting de verre hoek zag verdwijnen. Dat was echter buiten Kasper Schmeichel gerekend, die zich tot het uiterste wist te strekken en de inzet knap pareerde. Twee minuten voor tijd dacht heel Chelsea alsnog op 1-1 te komen, maar na ingrijpen van de VAR werd de uiteindelijk eigen treffer van Wes Morgan afgekeurd wegens buitenspel. Daardoor ging de winst toch voor het eerst in de clubgeschiedenis naar Leicester en barstte het volksfeest los.



Voor Leicester City is het de tweede grote prijs in de geschiedenis. In 2016 werd Leicester City Premier League-kampioen, mede dankzij toenmalig eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha die veel geld pompte in de club. Srivaddhanaprabha kwam echter in 2018 om het leven bij een helikopterongeluk. Zijn zoon Aiyawatt nam de leiding over en was vanavond aanwezig als toeschouwer bij het duel.

