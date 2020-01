Leicester City verliest voor tweede week op rij

Gepasseer­de Cillessen ziet Valencia forse nederlaag lijden

14:23 Valencia heeft in La Liga een flinke pas op de plaats moeten maken. De ploeg van Albert Celades ging in Estadi de Son Moix flink onderuit tegen degradatiekandidaat RCD Mallorca (4-1). Die stand was al bij rust bereikt. Jasper Cillessen, die opnieuw was gepasseerd bij Valencia, keek vanuit de dug-out in het kletsnatte van Palma de Mallorca negentig minuten toe. Zijn vervanger Jaume Domenech voorkwam een grotere nederlaag.