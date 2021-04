Leicester komt met schrik vrij en doet goede zaken in spannende strijd om CL-tickets

Spaanse media en Koeman vol lof over De Jong: ‘Hij verblindt, dit is al Frenkie’s Barça’

18:03 Frenkie de Jong krijgt na zijn optreden van afgelopen weekeinde in de gewonnen wedstrijd tegen Villarreal bovenal positieve kritieken vanuit de Spaanse media. Ook zijn eigen trainer bij FC Barcelona, Ronald Koeman is uitermate te spreken over zijn speler.