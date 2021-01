Leipzig met invaller Kluivert blameert zich tegen Mainz, ook Bosz onderuit

Samenvatting Atalanta laat punten liggen na slechte start tegen Udinese

20 januari Atalanta heeft voor de tweede keer in vier dagen punten laten liggen een laagvlieger in de Serie A. Na het 0-0 gelijkspel tegen nummer zestien Genoa van afgelopen zondag werd het vanmiddag 1-1 in het inhaalduel bij nummer vijftien Udinese. Die wedstrijd werd op 6 december afgelast door hevige regen in Udine, waardoor Atalanta toen rust kreeg in aanloop naar het duel met Ajax.