Lens trefzeker voor winnend Besiktas

Atalanta profiteert optimaal van nederlaag AS Roma

16:56 In de strijd om een Champions League-ticket heeft Atalanta vanmiddag optimaal geprofiteerd van de pijnlijke nederlaag van AS Roma gisteravond. Zonder de geschorste Marten de Roon en bankzitter Hans Hateboer won de nummer 4 van de Serie A vanmiddag in het Stadio Artemio Franchi van Florence van Fiorentina 1-2. Nummer 5 AS verloor gisteren van Bologna (2-3) en zag het gat met Atalanta vandaag groeien naar drie punten.