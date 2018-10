Levenslange ban ex-preses voetbalbond Ghana

De voormalige preses werd schuldig bevonden aan omkoping, corruptie, belangenverstrengeling en het aannemen van steekpenningen. Hij dient tevens een boete te betalen van circa 440.000 euro.



Nyantakyi werd in mei van dit jaar gearresteerd op het vliegveld van Accra. Dat gebeurde op bevel van president Nana Akufo-Addo, de president van het Afrikaanse land. Directe aanleiding waren de pogingen van Nyantakyi om uit naam van de president potentiële investeerders te verleiden geld in bepaalde projecten te steken. De gesprekken werden door een onderzoeksjournalist op video opgenomen en later op televisie uitgezonden.



De voormalige Ghanese voetbalbaas vervulde bij de Afrikaanse confederatie en bij de FIFA eveneens prominente bestuursfuncties. Hij werd in het verleden meer dan eens beschuldigd van corruptie, maar kon lange tijd aan vervolging ontkomen.