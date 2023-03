Leverkusen wint met groot Nederlands aandeel: Bakker en Frimpong trefzeker

FC Barcelona ontsnapt dankzij ingrijpen VAR aan puntenver­lies in aanloop naar Clásico

FC Barcelona is op zeer gelukkige wijze ontsnapt aan puntenverlies in de uitwedstrijd tegen Athletic Club. De koploper leek in de slotfase de gelijkmaker om de oren te krijgen, maar kreeg hulp van de VAR omdat er in aanloop naar de treffer hands gemaakt bleek te zijn. Daardoor boekten de Catalanen een benauwde 0-1 zege in Bilbao.