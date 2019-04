Lewandowski en arbitrage zitten bekerdroom Klaassen en Werder dwars

De koploper van de Bundesliga blijft zo in de race voor de dubbel. Op 25 mei staat Bayern in Berlijn tegenover RB Leipzig, dat gisteren Hamburger SV uitschakelde (3-1).



Bayern stond een kwartier voor tijd nog met 0-2 voor in Bremen (doelpunten van Lewandowski en Thomas Müller), maar zag Werder binnen twee minuten volledig terugkomen in de wedstrijd. Yuya Osako en oud-Vitessespeler Milot Rashica scoorden in de 75ste en 76ste minuut. Nog geen vijf minuten later ging de bal onder groot protest van Werder voor Bayern op de stip na een valpartij van Kingsley Coman. Lewandowski bleef koel vanaf elf meter en schoot zijn club naar de bekerfinale.



Klaassen pakte geel en werd een minuut voor tijd naar de kant gehaald.