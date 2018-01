Lewandowski gaat Robben voorbij als buitenlandse topscorer Bayern

Bayern München boog in het laatste kwartier een 2-2 gelijkspel om in een 4-2 overwinning. Thomas Müller scoorde ook twee keer.



Jérôme Gondorf zette nummer 18 Werder Bremen na 25 minuten spelen nog op voorsprong, maar Müller scoorde vlak voor rust alweer de gelijkmaker. In de tweede helft bracht Lewandowski de koploper in de Bundesliga op voorsprong met het hoofd. Lang duurde deze voorsprong niet, want Niklas Süle schoot ruim een kwartier voor het einde de 2-2 tegen de touwen.



In de slotfase kopte Lewandowski (twee minuten na de 2-2) Bayern weer op voorsprong en zes minuten voor tijd maakte ook Müller zijn tweede doelpunt, waardoor het duel gespeeld was. Dankzij de overwinning staat Bayern München nu eerste met 47 punten, zestien punten meer dan Bayer Leverkusen, RB Leipzig én Mönchengladbach.



Arjen Robben stond op dat moment al niet meer op het veld. De Nederlandse vleugelaanvaller speelde de 400ste competitiewedstrijd van zijn carrière. De Bedummer, die dinsdag 34 jaar wordt, werd na een klein uur gewisseld.