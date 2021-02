Lewandowski loodst Bayern naar finale WK voor clubs

Samenvatting De Vrij op verjaardag met Inter naar koppositie in Serie A

5 februari Internazionale is aan kop gekomen in de Serie A. De ploeg van Stefan de Vrij won vanavond in Stadio Artemio Franchi in Florence met 0-2 van Fiorentina door goals van Nicolò Barella en Ivan Perisic. Bij Inter moest de geschorste coach Antonio Conte vanaf de tribune toekijken.