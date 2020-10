Lewandowski op tijd fit voor duel met Bosnië

De Europees voetballer van het jaar liep zondag tegen Italië een lichte enkelblessure op. Onderzoek wees uit dat er geen schade is aan het gewricht. ,,Robert heeft een echo gehad. Het is geen grote blessure. De speler heeft alleen een blauwe plek, die wel pijnlijk is. Hij wordt nu verzorgd door de fysiotherapeut”, aldus een woordvoerder van de Poolse voetbalbond.



Lewandowski, de topschutter van Bayern München, verliet tegen Italië na 82 minuten het veld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Polen zit in de groep van Nederland, dat morgen Italië treft.