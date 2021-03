Lewandowski passeert Fischer en heeft alleen Müller nog voor zich

Guardiola verklapt geheim City na zevende clean sheet in CL op rij: ‘We verdedigen mét de bal’

17 maart Manchester City staat met 14 punten voorsprong op stadsgenoot United (een duel meer gespeeld) afgetekend bovenaan in de Premier League. Ook in de Champions League is de ploeg van Pep Guardiola niet te stoppen. Gisteren schakelde het Borussia Mönchengladbach in de achtste finale uit en hield het voor de zevende (!) CL-wedstrijd op rij de nul.