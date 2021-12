Lewandowski ‘verdrietig’ na mislopen Gouden Bal: ‘Ik wou dat Messi's woorden oprecht waren’

Robert Lewandowksi was absoluut niet tevreden met zijn tweede plek bij de Gouden Bal. In een interview met het Poolse Kanal Sportowy betwijfelt de spits van Bayern München of de uitslag terecht is en of de ondersteunende woorden van Lionel Messi wel oprecht waren.

Nadat de Argentijnse superster zijn zevende Gouden Bal in ontvangst had genomen, benadrukte hij in zijn speech dat Lewandowski in 2020 de prijs had moeten ontvangen. In dat jaar werd het voetbalgala van France Football afgelast wegens corona.

,,Ik heb een slechte week gehad", zei Lewandowksi tegen het Poolse medium. ,,Ik ga niet liegen, ik was niet gelukkig. Integendeel, ik voelde me de hele week verdrietig. Ik was blij dat we doordeweeks even geen wedstrijd hadden.”

Messi's uitspraak dat de Poolse superspits ook een Gouden Bal verdiende, deed hem weinig. ,,Ik zou graag willen dat het een oprechte uitspraak is van zo'n geweldige speler, en niet alleen zomaar wat woorden", zei Lewandowski. ,,Je bent er zó dichtbij en je strijdt om die prijs met een speler als Messi... Maar dan verlies je en vertellen mensen mij dat ik die prijs eigenlijk verdien...”

,,Ik wil niet te trots zijn", vervolgt Lewandowksi. ,,Want de keuze wordt natuurlijk gemaakt op basis van alles wat een speler heeft gepresteerd. Natuurlijk respecteer ik Messi. Alleen het feit dat ik met hem om die prijs kan vechten, zegt veel over mijn eigen niveau", aldus Lewandowski.

Beide sterren hebben onderling nauwelijks woorden uitgewisseld in Parijs, waar de prijs werd uitgedeeld. Lewandowski: ,,Het is moeilijk voor ons om te communiceren, we spreken verschillende talen. We hebben maar even een paar woorden gesproken.”