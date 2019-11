Lewandowski vestigt nieuw Bundesliga-record

Turkse tiener Demir schrijft geschiede­nis en pakt record Ünal af

17:27 Zaterdag 9 november zal voor altijd in het geheugen gegrift staan van Emre Demir, speler van Kayserispor. Hij scoorde in het duel met Genclerbirligi en is daarmee de jongste doelpuntenmaker ooit in de Turkse competitie.