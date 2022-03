Lieke Martens en FC Barcelona met duizelingwekkende cijfers nu al kampioen in Spanje

Van de 24 wedstrijden die FC Barcelona dit seizoen speelde, werden er 24 gewonnen. Het doelsaldo? 136 goals voor en zes tegen. Wedstrijden die met 8-0, 9-1 of zelfs 10-1 worden gewonnen, zijn eerder regel dan uitzondering. Real Sociedad, dat tweede staat in de competitie, werd onlangs nog met 1-9 verslagen. Vandaag had dus ook nummer vier Real Madrid geen schijn van kans in het Estadi Johan Cruyff, waar alle 6000 stoeltjes bezet waren voor de kampioenswedstrijd.



Dat de vrouwen van FC Barcelona kampioen zouden worden, was dan ook al vroeg in het seizoen bekend. Vanmiddag was het zover voor Barça, waar de geblesseerde Martens ontbrak. Alexia Putellas, bij de FIFA-awards verkozen tot beste voetbalster ter wereld, maakte de eerste twee goals, waarna ook Patricia Guijarro, Babett Peter (eigen goal) en Jenifer Hermoso nog op het scoreformulier verschenen.

De Spaanse vrouwencompetitie is minder sterk dan de hoog aangeschreven FA Women's Super League, maar Barcelona won in 2021 ook zeer overtuigend van Chelsea (4-0 in de finale vorig seizoen) en Arsenal (4-0 en 1-4 in de poulefase dit seizoen).



De ploeg van coach Jonatan Giráldez gaat na het kampioenschap voor titelprolongatie in de Champions League. In de kwartfinale is Real Madrid de eerste horde. De heenwedstrijd is op dinsdag 22 maart in Madrid, de return op woensdag 30 maart in een al weken uitverkocht Camp Nou. De vrouwen van Barcelona tonen daar vanavond (21.00 uur) al hun kampioensbeker, voor de competitiewedstrijd van het mannenteam tegen Osasuna.

Daarna volgt in de halve finale een duel met het Arsenal van Vivianne Miedema of het VfL Wolfsburg van Oranje-internationals Lynn Wilms, Dominique Janssen, Jill Roord, Joëlle Smits en Shanice van de Sanden. Als ook dat duel wordt gewonnen wacht in de finale een confrontatie met Juventus, Olympique Lyon, Bayern München of Paris Saint-Germain.

Bekijk hier de samenvatting van FC Barcelona - Real Madrid (5-0)

Volledig scherm Jonatan Giráldez is de gevierde coach bij Barça. © AP

