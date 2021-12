Lieke Martens goud waard bij Barcelona in El Clásico

Martens nam in Madrid de 0-1 en 0-3 voor haar rekening in minuut 8 en 23. De Spaanse Irene Paredes was tussendoor ook trefzeker voor Barça, dat na dertien speelronden nog zonder puntenverlies is en een indrukwekkend doelsaldo van 75-4 heeft. Real Madrid staat in de middenmoot op de negende plaats.