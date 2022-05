Lieke Martens op tijd in vorm voor EK: doelpunt in halve finale Copa de la Reina

Op aangeven van captain Alexia Putellas, de beste speelster ter wereld, schoot Martens in minuut 19 de 1-0 binnen voor Barcelona. Martens stond kort na rust met een pass op Asisat Oshoala aan de basis van de 2-0 van Aitana Bonmati. Daarna werd het nog 4-0 door doelpunten van Mariona Caldentey en Oshoala.



Barcelona gaat het in de finale van de Copa de la Reina (Spaanse beker voor vrouwenteams) opnemen tegen Sporting Huelva, dat gisteravond al met 1-0 won van Granadilla Tenerife. De halve finales werden gespeeld in het Estadio Santo Domingo in Alcorcón (bij Madrid), waar komende zondag ook de finale wordt gespeeld. Het kan voor Martens haar dertiende prijs in vijf seizoenen bij Barcelona worden.

Martens maakte tien dagen geleden haar rentree bij Barcelona na maandenlang blessureleed. Ze deed dat in de laatste competitiewedstrijd tegen Atletico Madrid, dat met 2-1 werd verslagen in het Estadi Johan Cruyff. Barcelona sloot de Spaanse competitie daarmee af met 30 zeges in 30 wedstrijden en een doelsaldo van 159-11. Barcelona was daarna ook de grote favoriet voor titelprolongatie in de UEFA Women's Champions League, maar Lyon werd in Turijn voor de zevende keer in elf jaar de beste van Europa in het vrouwenvoetbal. Martens viel een halfuur voor tijd in, maar kon niets meer veranderen aan de 3-1 voorsprong voor Lyon.



Martens stond maandenlang aan de kant vanwege fysieke problemen en liep tijdens de revalidatie ook nog een hamstringblessure op. De Oranje-international kwam voor haar rentree vorige week voor het laatst in actie op 13 februari tegen de vrouwen van Athletic Bilbao. De Limburgse miste ook de laatste twee interlands van Oranje. Martens kan zich na de Spaanse bekerfinale gaan richten op het EK in Engeland, waar Oranje de Europese titel van 2017 in eigen land mag gaan verdedigen. Het EK wordt gehouden van 6 tot en met 31 juli. Nederland speelt in de poulefase tegen Zweden (9 juli in Sheffield), Portugal (13 juli in Leigh) en Zwitserland (17 juli in Sheffield).

