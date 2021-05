Lille en Botman zorgen voor sensatie: PSG onttroond als Franse landskampioen

Al bij rust hadden Botman en consorten een comfortabele voorsprong op het scorebord gezet. Na tien minuten maakte Jonathan David de 0-1 voor Lille tegen Angers en op slag van rust was het Burak Yilmaz die een penalty mocht nemen. Dat deed de 35-jarige Turkse spits uitstekend en hij stelde de zege eigenlijk al na één helft veilig: 0-2. Angers scoorde pas in blessuretijd nog een aansluitingstreffer, maar dat was niet voldoende om het kampioensfeest van Lille te verstoren.



Paris Saint-Germain deed op bezoek bij Stade Brest ook wat het moest doen met een 0-2 zege op Stade Brest, maar dat mocht dus niet meer baten. De goals werden gemaakt door Romain Faivre (eigen goal) en Kylian Mbappé. Neymar miste na negentien minuten een penalty bij een 0-0 stand.



Het is voor Lille de vierde titel in de clubhistorie. Eerder werden titels gewonnen in 1946, 1954 en 2011. In het laatstgenoemde seizoen speelde onder anderen Eden Hazard mee. De Belg gaf op de clubwebsite van Lille al te kennen dat het kampioenschap van Lille dit seizoen een nog grotere prestatie is dan destijds in 2011. ,,Nu is er een Qatarese versie van PSG in de competitie. Dat maakt het voor andere ploegen nog lastiger om kampioen te worden”, zei Hazard. Een mooi compliment voor Botman en zijn ploeggenoten, want na vanavond is de titel toch echt een feit.