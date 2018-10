Lille verstevigt tweede plaats in Ligue 1

Video Siem de Jong schiet Sydney met heerlijke vrije trap naar bekerfina­le

16:39 Siem de Jong heeft Sydney FC vandaag met een heerlijke vrije trap naar de finale geschoten in het Australisch bekertoernooi. Western Sydney Wanderers werd in de halve met 3-0 verslagen. In de finale op 30 oktober neemt Sydney FC het op tegen Adelaide United.