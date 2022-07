Limburger schrijft boek over mooiste WK-duel ooit: ‘Misverstand dat Italië won door wat fouten van Brazilië’

Door Mikos Gouka



Het is precies veertig jaar geleden dat de volgens velen mooiste WK-wedstrijd werd afgewerkt. Op 5 juli 1982 vond de legendarisch clash tussen Brazilië en Italië plaats in het knusse Estadio Sarriá van Espanyol in Barcelona. De afloop is bekend, het swingende Brazilië werd uit het toernooi geknikkerd door Italië, dat de wereldtitel zou veroveren. Roberto Pennino, in het dagelijks leven advocaat, schreef er een meer dan lezenswaardig boek over. ,,Om aan te tonen dat het geen gestolen WK was voor de Italiaanse ploeg’', zegt de 50-jarige Limburger.