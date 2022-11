Lineth Beerensteyn en Vivianne Miedema scoren in onderling duel Champions League

Donny van de Beek imponeert weer niet bij Manchester United: ‘Of hij gaat zich bewijzen of hij gaat weg’

Erik ten Hag was trots op de veerkracht die zijn ploeg toonde in het gewonnen bekerduel met Aston Villa. Manchester United kwam twee keer terug van een achterstand en won uiteindelijk op Old Trafford met 4-2.

11 november