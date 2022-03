Lineth Beerensteyn ziet Bayern verliezen in Allianz Arena, Barcelona wint zonder Lieke Martens

Samenvatting Weer trefzekere Danjuma vernedert De Ligt in Turijn en gaat met Villarreal naar kwartfina­le CL

Villarreal heeft voor een stunt gezorgd in de achtste finale van de Champions League. Na een 1-1 gelijkspel in Spanje, werd Juventus in Turijn met 0-3 verslagen. Arnaut Danjuma was weer trefzeker voor de ploeg van Unai Emery.

16 maart