‘Lionel Messi blijft tóch bij Barcelona’

Tien dagen nadat Leo Messi de club van zijn leven, FC Barcelona, had laten weten met onmiddellijke ingang te willen vertrekken, is de Argentijnse voetballer op zijn beslissing teruggekomen. Hij wil nu zijn contract, dat tot 30 juni volgend jaar loopt, uitdienen om dan transfervrij naar een andere club te kunnen gaan.

Door Edwin Winkels

De beste speler van de wereld zou in de loop van vandaag via een opgenomen verklaring zijn stilzwijgen verbreken, maar het Argentijnse TyC Sports kwam vanmiddag al met het nieuws. De goed geïnformeerde sportzender had vorige week ook de primeur over de burofax – een aangetekende e-mail – die Messi naar Barça had laten sturen om zijn vertrek bekend te maken.

De plotselinge draai van 180 graden in de situatie zat er de laatste 24 uur al aan te komen, na verschillende gesprekken tussen de uit Rosario overgekomen vader van de speler, Jorge Messi, met de voorzitter van Barcelona, Josep María Bartoméu, en het advocatenkantoor dat namens Messi opereert. Ondanks dat vader Messi vandaag volhield dat de afkoopsom van 700 miljoen euro niet meer geldig is, volgens een clausule in het contract, wil de Argentijnse clan het niet tot een juridisch steekspel met Barcelona laten komen, met een ongewisse afloop.

Als Messi inderdaad heeft besloten nog een seizoen bij Barça door te gaan, kan Ronald Koeman onverwacht toch een team rond de beste speler van de wereld bouwen. Dat kan wel invloed hebben op andere plannen, zoals het mogelijke aantrekken van Memphis Depay. Messi zou bij de clubleiding erop kunnen aandringen om zijn door Koeman overbodige verklaarde vriend Luis Suárez toch te behouden; de Uruguayaan heeft volgens Italiaanse media zijn gesprekken met het geïnteresseerde Juventus voorlopig opgeschort.

Volgens het bericht van TyC Sports zou Messi zelf een dergelijk traumatisch afscheid niet willen, na 20 jaar geleden als 13-jarige jochie in de Catalaanse stad te zijn gearriveerd om daar uit te groeien tot de grootste voetbalsensatie van de laatste decennia. Een extra seizoen met Koeman, die hem al had meegedeeld hem als een pijler van het nieuwe project te beschouwen, zou hem zo de kans geven om ook waardiger te kunnen vertrekken en afscheid van de fans te kunnen nemen.

De Primera División start in het weekeinde van 12 september, maar Barça komt pas twee weken later voor het eerst in actie, met een thuiswedstrijd tegen Villarreal.