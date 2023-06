Lionel Messi legt uit waarom hij Inter Miami boven Al-Hilal verkiest: ‘Om het geld zou ik wel naar Saoedi-Arabië zijn gegaan’

Column Willem van Hanegem | Erik ten Hag hoeft zich toch niet zo piepklein te maken, waarom zo nederig?

Columnist Willem van Hanegem vond het ‘overdreven’ dat Erik ten Hag de tegenstander in de FA Cup-finale, Manchester City, de beste club ter wereld noemde. ,,Hij verliest van Manchester City omdat keeper David de Gea weer eens blundert.” De Kromme gaat in zijn wekelijkse column ook in op de ‘slechtste penaltyserie ooit in Nederland’ en de ‘draaiende’ Erwin van de Looi bij ESPN over Mitchel Bakker.