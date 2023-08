Lionel Messi zet Maarten Paes aan het werk: twee doelpunten én rake strafschop in serie

Lionel Messi heeft Inter Miami naar de kwartfinales van het toernooi om de Leagues Cup geleid. De Argentijnse aanvoerder scoorde twee keer in het spectaculaire duel met FC Dallas, dat in 4-4 eindigde. Na de reguliere speeltijd volgde geen verlenging, maar werden direct strafschoppen genomen.

Messi benutte de eerste namens Inter Miami, waarna vier teamgenoten hetzelfde deden. Paxton Pomykal schoot de tweede penalty over namens FC Dallas.

Thuisclub Dallas stond tien minuten voor tijd nog met 4-2 voor, maar gaf de winst in de slotfase uit handen. Na een eigen doelpunt van Dallas schoot Messi in de 85ste minuut een vrije trap in de kruising. De Argentijn had al in de zesde minuut de score geopend op aangeven van linksback Jordi Alba, met wie hij eerder jarenlang voetbalde bij FC Barcelona. Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot de Argentijn met zijn linkerbeen raak.

Bij Dallas stond de Nederlandse doelman Maarten Paes (25) onder de lat. In de jeugd speelde hij voor NEC, waarna hij doorbrak bij FC Utrecht. Toen hij daar zijn basisplaats verloor, vertrok hij in januari 2022 naar Dallas, waar hij sindsdien eerste keeper is.

De 36-jarige Messi heeft nu in vier wedstrijden voor zijn nieuwe Amerikaanse club al zeven keer gescoord. Vooral dankzij de Argentijnse aanwinst, enkele weken geleden overgekomen van Paris Saint-Germain, staat Inter Miami in de kwartfinales van de Leagues Cup, een toernooi voor clubs uit de Verenigde Staten en Mexico. De nationale competitie ligt in beide landen momenteel stil. De Amerikaanse MLS, waarin Inter Miami onderaan staat, wordt over twee weken hervat.

