Lionel Messi’s contract loopt om middernacht af, de tijd dringt voor FC Barcelona

Spannend dagje in Barcelona en Argentinië. Het contract van Lionel Messi loopt om klokslag 00.00 uur af. Volgens de Spaanse krant AS had er deze week (eindelijk) witte rook uit Camp Nou moeten komen. De Spaanse krant meldde dat de Argentijn zijn jawoord had gegeven aan voorzitter Joan Laporta en zo een contract tot 2023 zou tekenen bij de Blaugrana. Het bleef tot nu toe echter opvallend stil.