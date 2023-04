LIVE | Almere City bij winst periodekampioen in KKD, Everton en Valencia strijden tegen degradatie

In de Premier League gaat nummer vijf Tottenham Hotspur na het ontslag van Antonio Conte op bezoek bij nummer achttien Everton, dat de punten heel goed kan gebruiken in de strijd tegen degradatie.



Dat kan ook gezegd worden van Valencia, de club van Justin Kluivert. De nummer negentien van Spanje krijgt vanavond nummer acht Rayo Vallecano op bezoek in Mestalla. Everton en Valencia speelden in hun rijke historie slechts vier seizoenen op het tweede niveau, voor het laatst in respectievelijk 1954 en 1987.