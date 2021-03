LIVE | Armenië speelt tegen Roemenië, toplanden later massaal in actie

Is het einde verhaal voor Patrick Kluivert bij FC Barcelona?

29 maart Patrick Kluivert zal in de zomer zijn baan als hoofd jeugdopleiding bij FC Barcelona verliezen. Het nieuwe bestuur zal zijn contract, dat op 30 juni afloopt, niet verlengen, zo meldt de Catalaanse krant Sport. De Nederlander, die sinds 2019 de baas was in de Masía, de voetbalschool van Barça, zou dat vorige week in een gesprek met de clubleiding te horen hebben gekregen.