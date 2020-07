LIVE | Atalanta met De Roon en Gosens op bezoek bij Parma in strijd om tweede plaats

Real Ma­drid-spits Mariano Díaz besmet met coronavi­rus

14:26 Real Madrid moet het in de Champions League-kraker tegen Manchester City op 7 augustus doen zonder spits Mariano Díaz. Hij is besmet geraakt met het coronavirus, zo bleek in aanloop naar de hervatting van de training. Hij is inmiddels in zelfisolatie en thuisquarantaine gegaan.