LIVE Bekerfinale België | Van Bommel jaagt op eerste prijs met Antwerp: Ekkelenkamp laat kans op 2-0 liggen

LIVE Serie A | Napoli heeft titel voor het grijpen, maar weet vooralsnog niet te scoren tegen Salernati­na

Napoli kan vanmiddag voor derde keer in zijn bestaan kampioen van Italië worden. Niemand twijfelde nog of de ploeg van Luciano Spalletti de titel zou pakken in de Serie A, maar door de nederlaag van Lazio bij Inter (3-1) pakt Napoli vandaag al bij een zege op Salernitana de Scudetto. Volg de hoogtepunten in ons liveblog.