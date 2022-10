LIVE buitenlands voetbal | Darwin Núñez zet Liverpool op voorsprong, ook Chelsea en Real Madrid in actie

Waar in een aantal landen bekervoetbal op het programma staat, wordt er in Engeland, Spanje en België midweeks een competitieronde afgewerkt. In deze widget houden we het programma en alle tussenstanden en uitslagen bij. Onderop vind je van de competities de standen en andere wetenswaardigheden.