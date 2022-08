LIVE Buitenlands voetbal | De Roon en Koopmeiners tegen Milan, Bayern reist af naar Bochum

Problemen houden aan voor Barça: Jules Koundé kostte 50 miljoen, maar is nog altijd niet ingeschre­ven

FC Barcelona kan de Franse zomeraanwinst Jules Koundé nog altijd niet inschrijven bij de organisatie van La Liga. De Spaanse club betaalde enkele weken geleden zo’n 50 miljoen euro om Koundé (23) over te nemen van Sevilla. Barcelona is echter gebonden aan een salarisplafond en heeft op dit moment niet de financiële ruimte om Koundé in te schrijven.

20 augustus