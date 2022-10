LIVE buitenlands voetbal | Denzel Dumfries geeft met Inter voorsprong weg tegen AS Roma

Lieke Martens leidt Paris Saint-Ger­main naar Champions League, ook Jackie Groenen viert mee

Lieke Martens heeft Paris Saint-Germain naar de groepsfase van de Champions League geleid. Net als vorige week in de eerste wedstrijd tegen de Zweedse club BK Häcken openden de Nederlandse voetbalsters ook in de return de score, in de 53e minuut. PSG zegevierde in Göteborg met 2-0, nadat het vorige week in Parijs met 2-1 had gewonnen.

