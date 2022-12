LIVE buitenlands voetbal | Harry Kane doet iets terug, Club leidt tegen Leuven

Francesco Totti herkent zich in situatie Cristiano Ronaldo: ‘Alsof ik mijn carrière herbeleef’

Francesco Totti stopte in 2017 bij zijn grote liefde AS Roma. De laatste periode bij de club waren niet zijn beste maanden, want de aanvoerder zat veel op de bank. De 46-jarige Italiaan zegt zich te herkennen in de situatie van Cristiano Ronaldo, die inmiddels clubloos is.

16 december