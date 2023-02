LIVE buitenlands voetbal | Koopmeiners onderuit met Atalanta, Lang scoort voor Club Brugge

PSG-coach Galtier spreekt Neymar aan op foto in McDonald’s: ‘Ik heb gezegd wat ik ervan vind’

De timing was op zijn minst ongelukkig. Net na de oproep van Kylian Mbappé aan zijn ploeggenoten om goed voor zichzelf te zorgen, was op sociale media te zien dat Neymar in een McDonald’s zat. Het was ook Paris Saint-Germain-trainer Christophe Galtier niet ontgaan.