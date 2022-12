LIVE buitenlands voetbal | Koploper Arsenal sluit Boxing Day af, Liverpool wint weer

Na de wekenlange WK-stop is de bal vandaag weer gaan rollen in de Premier League. Ook in België staat een vijftal duels op het programma. Kampioen Club Brugge morste eerder vandaag al kostbare punten . Hieronder volg je het duel tussen Arsenal en West Ham. Onderop lees je alles over de wedstrijden van vandaag, het programma, de tussenstanden, de uitslagen en de klassementen.

Dit gebeurde eerder vandaag:

Liverpool herstelde zich van de nederlaag bij Manchester City in de League Cup. In het eerste competitieduel na het WK voetbal versloeg de ploeg van trainer Jürgen Klopp Aston Villa in Birmingham met 3-1. Virgil van Dijk was verantwoordelijk voor de tweede treffer.

Al na vijf minuten stond Liverpool voor. De mee opgekomen verdediger Andrew Robertson werd aangespeeld door Trent Alexander-Arnold en schoof de de bal in een keer door naar links waar Mohamed Salah vrij voor doelman Robin Olsen raak kon schieten. Olsen verving de Argentijnse wereldkampioen Emiliano Martínez, die nog vrij had.

Van Dijk maakte in de 37e minuut de 2-0. Uit een hoekschop belandde de bal via Salah voor de linkervoet van de Oranje-aanvoerder, die met enige hulp van Villa-verdediger Tyrone Mings de verre hoek vond voorbij Olsen.

Net binnen het uur bracht Ollie Watkins de spanning terug door met een kopbal, op aangeven van Douglas Luiz, te scoren: 1-2.

Liverpool zette weer aan en zag Darwin Núñez het doel een kwartier voor tijd op een haar missen. Invaller Stefan Bajcetic deed het bij zijn tweede optreden in de Premier League beter. Amper drie minuten in het veld zorgde de Spanjaard in de 81e minuut voor de bevrijdende 1-3. Liverpool klom door de winst naar de zesde plaats.

Tottenham morst punten

Tottenham Hotspur kwam belabberd uit de startblokken op Boxing Day. Op bezoek bij Brentford werd de ploeg op een 2-0 achterstand gezet, maar via Harry Kane (65ste minuut) en Pierre-Emile Højbjerg (71ste minuut) ging er toch nog een puntje mee naar huis: 2-2

Doelman Hugo Lloris, die ruim een week geleden nog keepte in de verloren WK-finale tegen Argentinië, bleef op zijn 36ste verjaardag op de bank. De Fransman zag dat zijn vervanger Fraser Forster al na een kwartier moest vissen na een schot van Vitaly Janelt. Ivan Toney maakte er vroeg in de tweede helft 2-0 van, maar het bleek niet genoeg voor de zege.

Tottenham staat vierde, op 7 punten van koploper Arsenal. De Gunners spelen vanavond om 21.00 uur thuis tegen West Ham United.

Bekijk hier de samenvatting:

Botman wint met Newcastle

Newcastle United gaf een door de WK-pauze onderbroken reeks overwinningen een vervolg. Op bezoek bij Leicester City boekte de ploeg van coach Eddy Howe de zesde overwinning op rij. De 0-3-zege leverde Newcastle voorlopig de tweede plek op in de Premier League achter koploper Arsenal. Sven Botman speelde de hele wedstrijd mee.

Newcastle, de verrassing van dit seizoen, leidde al na 7 minuten met 0-2. Eerst verzilverde Chris Wood een strafschop nadat Leicester-verdediger Daniel Amartey een overtreding had begaan op de Braziliaan Joelinton. Niet veel later verdubbelde Miguel Almirón de voorsprong. Na een halfuur stond het zelfs al 0-3: Joelinton scoorde met het hoofd uit een hoekschop van aanvoerder Kieran Trippier. Dat was ook de eindstand.

Everton raakt verder in de problemen

Onderin raakt Everton steeds verder in de problemen. De ploeg van coach Frank Lampard verloor op eigen veld met 2-1 van Wolverhampton, dat dankzij die zege de laatste plaats kon overdoen aan Southampton. Het winnende doelpunt viel in de vijfde minuut van de blessuretijd en werd gemaakt door de Fransman Rayan Aït-Nouri. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt nog maar 1 punt.

Programma Premier League (Engeland)

Programma Jupiler Pro League (België)

Standen

Engeland

België

Statistieken

Engeland

België

