LIVE buitenlands voetbal | Lewandowski helpt dominant Barça aan voorsprong tegen Betis

Wie wordt de tegenstander van Real Madrid in de finale van de Spaanse Supercup: FC Barcelona of Real Betis? Die wedstrijd volg je in ons liveblog. Daarbij wordt er nog gevoetbald in de Premier League (met de Londense derby tussen Fulham en Chelsea), Coppa Italia en de Beker van België. Die tussenstanden vind je onderaan dit artikel.