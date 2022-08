Live buitenlands voetbal | ManCity loopt weg bij Bournemouth, twee goals Gabriel Jesus voor Arsenal

Bundesliga Sheraldo Becker schittert bij derbyzege Union Berlin, Borussia Dortmund wint met Donyell Malen

Sheraldo Becker is het nieuwe Bundesliga-seizoen op uitstekende wijze begonnen. Met een goal én een assist was de voormalig speler van PEC Zwolle en ADO Den Haag van grote waarde bij de 3-1 zege van Union Berlin in de derby tegen Hertha BSC. Borussia Dortmund en Donyell Malen wonnen ook bij de start van de competitie met 1-0 van Bayer Leverkusen.

6 augustus