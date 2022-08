Live buitenlands voetbal | Nathan Aké in basis ManCity, Erik ten Hag wacht duel met Brentford

Met samenvatting Frenkie de Jong schittert en scoort als invaller voor FC Barcelona in Camp Nou: ‘We willen dat hij blijft’

FC Barcelona heeft voor de 45ste keer de eigen Trofeu Joan Gamper gewonnen, waar de Spaanse topclub jaarlijks om speelt in de week voor de competitiestart. Frenkie de Jong schitterde in de tweede helft als invaller en tekende in de slotfase voor de 6-0 eindstand tegen het Mexicaanse Pumas UNAM, dat na 18 minuten al met 4-0 achterstond in een met toeristen gevuld Spotify Camp Nou.

