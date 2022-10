LIVE buitenlands voetbal | Real Madrid op voorsprong bij Elche, Club Brugge leidt ruim

Met samenvatting ‘Nederlands’ Atalanta na zege even aan kop, Juventus boekt benauwde zege in derby met Perr Schuurs

Dusan Vlahovic heeft Juventus weer eens aan succes geholpen. De spits maakte het enige doelpunt in de stadsderby tegen Torino: 0-1. De Serviër reageerde in de 74ste minuut attent nadat Danilo een hoekschop met zijn hoofd had verlengd. Later op de avond verzekerden Teun Koopmeiners en Marten de Roon zich met Atalanta in ieder geval voor één dag van de koppositie. Het thuisduel met Sassuolo werd met 2-1 gewonnen.

16 oktober