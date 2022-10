LIVE buitenlands voetbal | Union leidt tegen Gent, later ook Liverpool, Chelsea en Real Madrid in actie

Met samenvatting Joshua Zirkzee maakt eerste goal voor Bologna, maar verliest van Serie A-koploper Napoli

Napoli heeft in de Serie A een nipte zege geboekt op Bologna. Vier dagen na de overwinning op Ajax in de Champions League won de koploper van de Serie A op eigen veld met 3-2 van Bologna, waar Joshua Zirkzee trefzeker was.

17 oktober