LIVE buitenlands voetbal | Van den Boomen, Spierings en Dallinga op achterstand met Toulouse

Manchester City geeft voorsprong uit handen in Leipzig en moet nog aan de bak in return

Manchester City moet nog serieus aan de bak om een plaats in de kwartfinales van de Champions League veilig te stellen. De ploeg van trainer Pep Guardiola leek uit bij RB Leipzig af te stevenen op een zakelijke zege, maar kreeg in de tweede helft toch het deksel op de neus: 1-1. De return is over drie weken in Manchester.