LIVE Bundesliga | Bayern München strijdt bij debuut Thomas Tuchel tegen Borussia Dortmund om koppositie

Met video Victoria Pelova met Arsenal na wondergoal Maanum naar halve finales Champions League

Arsenal is knap doorgedrongen tot de halve finales van de Champions League in het vrouwenvoetbal. De ploeg van Jonas Eidevall maakte woensdagavond in Londen tegen Bayern München een nederlaag van 1-0 uit de eerste wedstrijd ongedaan: 2-0. Victoria Pelova werd in 77ste minuut gewisseld.